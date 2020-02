Lazio Verona, giorno di recupero per i gialloblu senza Amrabat

Lazio Verona, allenamento di recupero per i gialloblu che cominciano la preparazione in vista dei biancocelesti senza Amrabat

Mercoledì 5 febbraio arriverà il fatidico recupero della 17a giornata di Serie A: all’Olimpico si giocherà Lazio-Verona e da oggi sono scattati gli allenamenti per entrambe le squadre. In casa gialloblu si devono fare i conti con la squalifica di Amrabat che ha comunque partecipato alla seduta di scarico presso lo Sporting Center “Paradiso” di Peschiera. Il resto del gruppo ha svolto il consueto allenamento, dal riscaldamento ai possessi, passando per le partite a campo aperto e ridotto per concludere con lavoro aerobico. Da domani scatteranno le prove tattiche.