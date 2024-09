Lazio Verona, Gila SCALPITA per partire dal 1′: ballottaggio APERTO con Patric. Le ULTIME sul match di lunedì sera

La sosta per le Nazionali è stata d’aiuto per la Lazio per recuperare tutti gli infortunati. Tra questi c’è Mario Gila, che fino a questo momento si è fermato ben due volte per problemi fisici e non ha giocato nemmeno un minuto in questo campionato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, però, il difensore spagnolo è tornato agli ordini di mister Baroni e punta alla maglia da titolare nel match contro il Verona. Il ballottaggio con Patric è aperto, ma Gila è favorito.