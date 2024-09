Lazio Verona, Belahyane: «Baroni mi ha sempre dato attenzione. Vi dico il nostro obiettivo per la sfida dell’Olimpico». Le parole del mediano

Intervenuto ai microfoni de Il Corriere di Verona, Reda Belahyane ha parlato del suo ex allenatore Marco Baroni e della sfida dell’Olimpico contro la Lazio. Queste le sue parole:

PAROLE – «Non lo definirei un sogno perché purtroppo con la Juventus abbiamo perso, una sconfitta che ancora un po’ mi brucia. Ma abbiamo cominciato bene, forse anche oltre le aspettative.

Baroni? Mi ha fatto conoscere il campionato italiano, in Francia era diverso. Non ho giocato molto con lui però mi ha sempre dato attenzione. Lo rivedremo all’Olimpico, rivedremo anche Tijjani Noslin. Andremo a Roma per provare a prenderci altri punti».