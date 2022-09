Gol di Immobile e assist di Milinkovic: «Ecco dove lo avevamo già visto» VIDEO

Stesso lancio lungo, stessa incornata: Milinkovic e Immobile hanno replicato perfettamente la rete contro il Torino

Lancio lungo di Milinkovic a pescare Immobile che, con un’incornata, la butta dentro. Così la Lazio è andata in vantaggio contro il Verona, ma ai più attenti questo frame non è sicuramente sembrato nuovo: basta infatti tornare indietro di qualche mese, alla gara contro il Torino, per rivedere la stessa identica azione e lo stesso identico gol.

Sui social, la società ha messo a confronto le due reti: la sincronia è la stessa e il Sergente con Ciro si conferma una coppia d’oro.