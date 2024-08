Lazio Venezia, i veneti VINCONO in amichevole: le indicazioni in vista del campionato

Lazio Venezia, i veneti VINCONO in amichevole: le indicazioni in vista della prima di campionato contro i biancocelesti

In attesa dell’esordio di campionato contro la Lazio, il Venezia vince in amichevole contro gli olandesi del Pec Zwolle per 2-1 grazie alle reti di Gytkjaer e Pierini. Il match ha fornito qualche indicazione in vista del campionato.

Di Francesco ha confermato il 3-4-2-1, con il nuovo acquisto Salgado sulla sinistra e Candela a destra. I due di centrocampo sono stati Duncan e Lella, mentre Crnigoj e Pierini hanno giocato alle spalle della punta Gytkjaer.