Parolo: «Luis Alberto-Immobile, asse devastante. Centrocampo? Tra i migliori»

A pochi minuti dal calcio di inizio tra Lazio e Venezia, Marco Parolo ha analizzato il momento della sua ex squadra: le parole

Marco Parolo, ospite nel salotto di DAZN nelle vesti di commentatore, ha commentato il momento della Lazio. Ecco le sue parole:

CENTROCAMPO – «La Lazio ha trovato il suo equilibrio, Milinkovic, Leiva e Luis Alberto si trovano meglio a centrocampo. Zanetti lo ha definito il migliore d’Italia, se non lo è sicuramente è uno dei migliori. Sarri è entrato nella testa dei giocatori. Per il Venezia sarà dura anchese Zanetti ha sempre sorpreso e preparato al meglio le gare».

LUIS ALBERTO E SARRI – «Si sono conosciuti, hanno trovato una quadra insieme, Luis Alberto all’inizio voleva andar via, non aveva convinto ma adesso ha cambiato testa e c’è e sa fare tutte e due le fasi, anche quella difensiva che non faceva e quindi Sarri non lo faceva giocare. Con Zaccagni l’alchimia è fantastica. L’asse Immobile-Luis Alberto è fenomenale».