Lazio Venezia, altri cambi per Baroni: fa il suo ESORDIO anche Castrovilli

Lazio Venezia, altri cambi per Baroni: fa il suo ESORDIO con la maglia biancoceleste anche Gaetano Castrovilli

Giornata di esordi in casa Lazio, che manda in campo anche il nuovo acquisto Gaetano Castrovilli. Baroni tira fuori Mattéo Guendouzi e concede qualche minuto al centrocampista ex Fiorentina. Inoltre, entra in campo anche Pedro al posto di un grande Castellanos.

Castrovilli non è ancora al 100% della sua condizione dopo i troppi infortuni delle ultime due stagioni. Dopo un lavoro personalizzato nelle scorse settimane, il centrocampista di Baroni sta piano piano ritrovando la forma migliore.