Lazio, programmata amichevole a Rieti: avversaria, data e altri dettagli. Ma non si tratterà soltanto di un test agonistico

L’estate della S.S. Lazio entra nel vivo e, con l’avvicinarsi della nuova stagione di Serie A, cresce l’attesa dei tifosi per vedere all’opera la squadra rinnovata sotto la guida del tecnico Maurizio Sarri. Dopo le intense settimane di preparazione giungerà il momento di un prestigioso test internazionale prima dell’inizio ufficiale del campionato. Un’opportunità imperdibile per valutare lo stato di forma del gruppo, osservare l’integrazione dei nuovi acquisti e saggiare le strategie tattiche del nuovo allenatore.

Questo importante appuntamento non sarà solo un test agonistico, ma anche una celebrazione del legame tra la Lazio e il suo territorio, culminando in una serata di sport e passione. La scelta della sede, infatti, non è casuale ma si inserisce in un progetto più ampio, volto a rafforzare la presenza del club a livello locale e a coltivare i talenti del futuro. Di seguito, il comunicato ufficiale della società che svela tutti i dettagli dell’evento.

IL COMINICATO – La S.S. Lazio è lieta di annunciare che venerdì 16 agosto, alle ore 20:00, la prima squadra disputerà un’amichevole internazionale contro l’Atromitos FC, prestigioso club della Super League greca, allo Stadio “Centro d’Italia – Manlio Scopigno” di Rieti.

L’evento si inserisce nell’ambito dell’accordo di collaborazione siglato nei mesi scorsi tra la S.S. Lazio e l’FC Rieti per lo sviluppo dell’Academy biancoceleste in provincia di Rieti. Un progetto strategico pensato per valorizzare il talento sul territorio, promuovere la cultura sportiva tra i giovani e rafforzare il legame tra la Lazio e le comunità locali.

La Società desidera rivolgere un sincero ringraziamento al Comune di Rieti, FC Rieti e la San Marco Sport Events per la piena disponibilità e la collaborazione dimostrata nell’organizzazione dell’incontro, che rappresenta non solo un importante test tecnico per la squadra guidata da Maurizio Sarri, ma anche un momento di festa per tutta la tifoseria e la città.

Sarà l’occasione per vivere da vicino la Lazio e sostenere la squadra a pochi giorni dall’inizio della stagione ufficiale.