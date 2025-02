Lazio, al via la vendita dei biglietti per la trasferta di Venezia: il comunicato del club e i dettagli

Lazio, il club biancoceleste mediante il proprio sito ufficiale ha reso nota la vendita dei biglietti per la trasferta del Penzo della settimana prossima

Archiviata la roboante e convincente vittoria con il Monza, sabato sera alle 18 all’Olimpico va in scena un nuovo match per la Lazio contro il Napoli, fondamentale per non perdere terreno nella corsa Champions. Ma la sfida con il Venezia non aspetta, visto che la prossima settimana per i biancocelesti sarà la volta di approdare al Penzo per confermarsi. In occasione della partita con i lagunari, il club comunica la vendita dei biglietti sul sito ufficiale

La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 10:00 di mercoledi 19 febbraio, saranno messi in vendita i tagliandi per la gara di Serie A Enilive Venezia-Lazio, in programma sabato 22 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Prezzo del settore “Curva Ospiti” (capienza 1.001 posti):

INTERO € 40 (più 1,50 € di diritti di prevendita)

RESTRIZIONI SULLA VENDITA:

A seguito della Determina 06/2025 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Lazio è autorizzata esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della S.S. LAZIO Millenovecento – Tessera del Tifoso.

MODALITA’ DI VENDITA:

Online

Punti vendita Vivaticket

La vendita terminerà venerdi 21 febbraio alle ore 19:00.

Clicca qui per tutte le altre informazioni.