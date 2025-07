Lazio, in vendita i biglietti per la gara con l’Avellino: info e prezzi. La società biancocelste comunica le modalità e i dettagli

La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara contro l`Avellino per il 3° Memorial “Sandro Criscitiello”, in programma sabato 26 luglio alle ore 20:30 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Modalità di vendita e settori messi a disposizione per i tifosi biancocelesti:

– Settore Ospiti a 10 € (più commissioni);

– Curva Sud Lazio 10 € (più commissioni);

– Tribuna Est 15 € (più commissioni).

– canali di vendita on line sul circuito Go2

Per l`introduzioni ed esposizione all’Interno del citato impianto sportivo, di bandiere, striscioni e/o tamburi e megafoni, dovranno essere fatte pervenire le richieste entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 22 Luglio 2025, direttamente all’indirizzo slo@sslazio.it.

Questo il modulo da scaricare e compilare.