Lazio Under 14, due vittorie per i primi match del Trofeo «Caroli Hotels»

Lazio Under 14, due vittorie biancocelesti nella prima giornata del Trofeo “Caroli Hotels” contro Pordenone e Taras Taranto

Al via oggi il Trofeo “Caroli Hotels” che vede la Lazio Under 14 in questo nuovo cammino per la vittoria del trofeo. La squadra di mister Gonini ha affrontato il Pordenone e il Taras Taranto: nella prima gara i biancocelesti hanno vinto 1-0 con il gol di Ceccarelli mentre contro i pugliesi sono state decisive le reti di Ferrari e Di Florio. Terzo appuntamento per i biancoceleste è contro Los Aromos e domani ci saranno altre due sfide: Lazio-Spal durante la mattinata e poi nel pomeriggio i biancocelesti affronteranno la Soccer Dream Lazio.