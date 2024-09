Lazio, un ex biancoceleste è ad UN PASSO dalla panchina del Trapani: la SITUAZIONE

Lazio, il club siciliano è ai dettagli per l’arrivo sulla panchina del Trapani di un ex biancoceleste: la situazione

L’inizio di stagione è terribile e il Trapani vuole rilanciarsi per non compromettere già l’annata, e ha esonerato mister Torrisi. Secondo quanto riporta Pedullà, il club siciliano è ad un passo da Massimo Oddo ex Lazio, indiziato numero uno per rilanciare il club in serie C. Il giornalista spiega che C’è una base di intesa per un contratto biennale, mancano soltanto gli ultimi passaggi burocratici.