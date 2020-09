Lazio, ultimo allenamento ad Auronzo: Inzaghi sceglie l’undici anti Vicenza

Va in scena l’ultimo allenamento della Lazio ad Auronzo di Cadore. Inzaghi testa la formazione da schierare contro il Vicenza

Ultima seduta del ritiro biancoceleste all’ombra delle Tre Cime di Lavaredo. La Lazio affronterà questo pomeriggio il Vicenza alle ore 16:00, dopodiché lascerà il Cadore per tornare nella Capitale.

Non destano preoccupazione le condizioni di Jordan Lukaku: il belga, il quale ieri non aveva partecipato alle prove tattiche pomeridiane, esibendo una fasciatura bianca intorno al ginocchio, ha invece preso parte a quelle mattutine. Questa la formazione che scenderà in campo: Reina; Luiz Felipe, Vavro, Radu; Lazzari, Parolo, Escalante, Luis Alberto, Kiyine; Caicedo, Correa.

Alcuni giocatori si sono trattenuti, provando i calci di punizione, insieme a Luis Alberto, anche i giovani Moro, Falbo, con Jony e Kiyine. “El Mago” ha messo in evidenza tutta la propria classe, insaccandone diversi sotto l’incrocio dei pali e colpendo altrettanti legni. Lavoro a parte per Lucas Leiva insieme al preparatore Fonte.