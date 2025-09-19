Oddi sulla Lazio: «Serve una reazione! Tutti devono imitare quel giocatore» - Lazio News 24

Oddi carica la Lazio: «Serve il riscatto nel derby, tutti devono seguire l’esempio di Pedro»

L’ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha espresso il proprio punto di vista sul derby imminente tra Lazio e Roma, in programma domenica alle 12:30. Le sue parole sono un mix di analisi tecnica, aspettative e un invito al riscatto per una squadra che, secondo lui, non ha ancora espresso tutto il suo potenziale.

«Dalla Lazio mi aspetto una partita con i fiocchi», ha dichiarato Oddi. «Serve scendere in campo con le giuste motivazioni, cosa che finora ho visto raramente in questo avvio di stagione. L’unica eccezione, forse, è stata la gara contro il Verona, ma parliamo comunque di una squadra che reputo inferiore alla Roma».

L’ex calciatore sottolinea la necessità di una scossa, anche psicologica, da parte del gruppo biancoceleste, che nel derby avrà l’opportunità di lanciare un segnale forte.

«I giocatori della Lazio devono far capire all’ambiente e alla società che ci sono, che non sono spariti. Il campionato è ancora lungo e questa squadra ha tutte le potenzialità per fare un torneo dignitoso. Io credo che possa tranquillamente arrivare nella parte alta della classifica, ma servono grinta, carattere e continuità».

Pedro e l’esempio da seguire

Un passaggio importante dell’intervista riguarda Pedro, uno dei veterani dello spogliatoio della Lazio, che in carriera ha già vissuto numerosi derby, compresi quelli più accesi come il Clásico in Spagna o le stracittadine londinesi.

«Pedro è un giocatore di livello internazionale. Per lui questa non è una partita qualsiasi: ha la giusta mentalità e ogni volta che può, lo dimostra. Mi aspetto che tutti gli altri seguano il suo esempio. Serve la stessa voglia, la stessa fame. Se ogni giocatore della Lazio scende in campo con l’atteggiamento di Pedro, possiamo fare davvero bene».

Oddi ha infine espresso preoccupazione per una possibile assenza a centrocampo: «Mi dispiace molto per Rovella, sarebbe una perdita importante in un match così delicato».

Il derby, sottolinea l’ex difensore, può segnare un punto di svolta: «Arriviamo da due sconfitte, questo rende la partita ancora più delicata. È il derby della paura, ma può cambiare il corso della stagione della Lazio, sia in positivo che in negativo».