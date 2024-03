Lazio Udinese, Sarri deve fare i conti con le assenze: coppia di terzini obbligata per il match. I dettagli

Lunedì ultima chiamata per la Lazio per restare attaccati al treno Europa. All’Olimpico arriva l’Udinese in piena corsa salvezza. Sarri deve fare i conti con le assenze.

Come riporta il Corriere dello Sport edizione romana, coppia di terzini obbligata per il Comandante. Con le squalifiche di Pellegrini e Marusic, spazio e Lazzari a destra e Hysaj a sinistra. Ancora ai box Rovella, in cabina di regia ci sarà Cataldi. Al posto di Guendouzi, due turni di squalifica, tocca a Vecino, a meno che il mister non voglia rilanciare Kamada. I dubbi in attacco verranno sciolti solo nelle ultime ore prima del match.