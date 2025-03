Lazio-Udinese, i precedenti in vista della gara di lunedì

Lazio-Udinese, alla vigilia della gara interna di lunedì sera contro i friulani ripercorriamo i precedenti match contro la compagine di Runjaić

Finalmente ci siamo ancora pochi giorni e torna in campo la Lazio, per la gara interna fondamentale contro l’Udinese, per non perdere terreno sulla corsa Champions. Il match contro i friulani chiuderà il turno di campionato che hanno invece aperto ieri Cagliari-Genoa, sarà il 104°incrocio tra le due compagini, e il bilancio è il seguente: 48 vittorie per le aquile, 26 pareggi e 29 vittorie per l’Udinese. Il destino vuole che esattamente un anno fa sempre all’Olimpico e sempre di lunedì ma l’11 di Marzo rispetto a questa volta che si disputerà il 10, si giocò proprio il match con i friulani, e fu l’ultima panchina di Sarri in biancoceleste, visto che il giorno dopo diede le sue dimissioni.