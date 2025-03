Lazio Udinese, dove vedere il match di campionato domani

Lazio Udinese, alla vigilia della gara interna contro la formazione friulana ecco dove poter seguire il match in tv e streaming

Dopo l’importante vittoria contro il Viktoria Plzen, per la Lazio è già tempo di proiettarsi per il campionato, visto che la gara di domani sera con l’Udinese non attende e non deve essere sbagliata dalla compagine biancoceleste.

La sfida con la formazione friulana, avverrà domani sera alle ore 20.45 e sarà trasmessa su Sky e Dazn ma non perdetevi il consueto live testuale su Lazionews24.