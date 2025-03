Lazio Udinese, il club ricorda i gol più belli della sfida

Lazio Udinese, alla luce della sfida di questa sera contro i friulani il club ricorda sui social le reti più belle dei precedenti incroci tra le compagini

Archiviata la vittoria contro il Plzen di giovedì, questa sera la Lazio torna finalmente in campo per la sfida interna di campionato contro l’Udinese, fondamentale vista la sconfitta anche della Juventus di ieri per non perdere il terreno Champions.

In attesa di questa sfida, il club biancoceleste sui social ricorda i precedenti incroci e in modo particolare le reti più iconiche con un bel video a riguardo