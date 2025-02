Lazio Udinese, Okoye escluso dalla lista: ma contro i biancocelesti potrebbe rientrare. Il regolamento

Lazio Udinese, il portiere dei friulani è stato escluso dalla lista per la Serie A ma il regolamento parla chiaro

Maduka Okoye, escluso dalla lista dell’Udinese per la Serie A, potrebbe rientrare per la partita contro la Lazio. Come riportato da Il Messaggero Veneto, infatti, il regolamento vuole che i portieri possano essere tolti ed inseriti senza vincoli.

L’estremo difensore dei friulani è al momento alle prese con l’infortunio al polso destro ed il suo rientro è previsto contro i biancocelesti, proprio la partita legata al suo coinvolgimento nel caso scommesse.