Lazio, a Udine basta un gol di Marusic. Ma manca Immobile

Tuttomercatoweb si concentra sulla vittoria della Lazio sull’Udinese, ponendo però l’accento sull’ennesima prova opaca di Immobile

A Udine è bastato un gol di Adam Marusic per far sorridere Simone Inzaghi e far cancellare parzialmente l’eliminazione in Champions League. Il gol del montenegrino, bravo ad accentrarsi e colpire col destro, dà respiro ai biancocelesti in vista del finale di stagione.

Secondo Tuttomercatoweb però, la prova contro l’Udinese, seppur solida, ha messo in mostra un limite già visibile da tempo: il momento no di Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste è a secco da 7 partite, e anche ieri è apparso poco lucido sotto porta. Inzaghi ha bisogno dei suoi gol nelle restanti 11 partita da giocare in campionato.