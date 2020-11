Lazio Udinese, la più sanzionata di A contro una delle più “buone”

All’Olimpico Lazio Udinese: è la più cattiva contro una tra le più “buone” di A

Non solo tanti gialli in Champions League, ma svariate ammonizioni anche in campionato. Dopo 8 turni di Serie A nessuna compagine si è vista sventolare dai direttori di gara più cartellini gialli della Lazio. Ben 26 i cartellini, un rosso e 25 gialli. Di contro, sono Napoli e Roma (che si sfideranno domani al San Paolo, a breve “Diego Armando Maradona”) le compagini meno sanzionate della massima Serie, rispettivamente con 8 e 10 gialli subìti. La Lazio è la squadra punita con la maggior costanza: come riportano i dati Opta, ai biancocelesti viene estratto un cartellino contro ogni 3.8 falli, il rapporto più basso nel torneo in corso.