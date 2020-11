Lazio Udinese, ecco come arrivano i friulani: Pereyra alla terza di fila, davanti Okaka Pussetto

Ecco come arriva l’Udinese alla sfida contro la Lazio: le probabili scelte di Gotti

Lazio e Udinese si sfideranno nel lunch match di domani, ore 12:30. I friulani vengono da una sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina, dopo aver vinto però in campionato contro il Genoa, ed attualmente occupano la 16esima posizione in classifica.

Dopo aver sperimentato il tridente nel match di coppa, Gotti sembra orientato a tornare sul classico 3-5-2, confermando in buona parte gli interpreti visti nell’ultima sfida di campionato. Dietro rientra Becao dopo aver riposato nel match con la Fiorentina. In mezzo Arslan in cabina di regia, con Mandragora che sta lavorando per tornare in forma dopo aver riassaggiato il campo a cinque mesi di distanza dall’infortunio. Pereyra è troppo importante per potersi fermare e probabilmente giocherà la terza partita da titolare in pochi giorni nonostante il problema muscolare appena smaltito. Davanti tornano Pussetto e Okaka.