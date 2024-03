Lazio Udinese, dilemma Luis Alberto: chi lo sostituirebbe in caso di forfait?

Lazio Udinese, Sarri col dubbio Luis Alberto per il match dell’Olimpico: chi sostituirebbe lo spagnolo in caso di forfait?

Dilemma Luis Alberto in casa Lazio, con lo spagnolo che ieri non ha svolto l’intera sessione di lavoro con il resto del gruppo. Il giocatore dovrebbe stringere i denti per il match con l’Udinese, ma in caso di forfait Sarri pensa a correre ai ripari.

Vista l’emergenza in mezzo, con Rovella e Guendouzi out, il tecnico potrebbe essere costretto a lanciare dal primo Kamada, che completerebbe il trio mediano con Cataldi e Vecino.