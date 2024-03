Lazio Udinese, la decisione del Giudice Sportivo: i dettagli sulla 28esima giornata di campionato

Il Giudice Sportivo ha rilasciato il consueto comunicato con le sue decisioni su ammonizioni, espulsioni e ammende.

Per quanto riguarda la Lazio, uscita sconfitta dall’Olimpico contro l’Udinese, c’era da attendere il verdetto sui cartellini gialli rimediati. È arrivata la settima sanzione per Romagnoli e Vecino, e la terza per Felipe Anderson. Rimane in diffida solamente Luca Pellegrini.