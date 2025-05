Lazio U14, gli aquilotti si aggiudicano il primo Memorial Carlo Zecchini! Superate ben 19 squadre nel percorso

Lazio U14, i biancocelesti sollevano la coppa del Memorial Carlo Zecchini! Primo premio per i capitolini in questo nuovo torneo

Grandissima prova della Lazio U14 che travolge le proprie avversarie nella prima edizione del Memorial ‘Carlo Zecchini’. In particolare i biancocelesti di Valerio Gualdaroni hanno dominato gran parte delle sfide. Successi contro il Prato, Grosseto, Piacenza (dopo aver perso 2-1), Juventus ed il Bologna in finale. Il comunicato ufficiale dei biancocelesti sulle sfide:

TORNEO – «Volano più in alto di tutti le aquile di Valerio Gualdaroni e conquistano il primo Memorial ‘Carlo Zecchini’. La competizione disputata nell’omonimo stadio di Grosseto, e riservata alla categoria Under 14, ha visto trionfare la Lazio. Nella tre giorni, organizzata dalla Pro Soccer Lab, sono 20 le squadre, professionistiche e non, che si sono date battaglia sul campo. E` stato strepitoso il percorso fatto dai biancocelesti. La Lazio di mister Gualdaroni, supportata anche da diversi ragazzi classe 2012 saliti dall’Under 13, apre la kermesse con la vittoria di 4-0 sul Prato. Mettono la firma sul match Ciorei e Fania con un gol a testa, mentre è doppietta per Pacilli. Nella seconda partita, la Lazio vince di misura sul Grosseto, questa volta è Frezza a regalare il trionfo ai biancocelesti. Nella terza ed ultima sfida del girone eliminatorio, sconfitta indolore per la squadra di mister Gualdaroni. La Lazio perde 1-2 con il Piacenza, il gol di Pacilli non è sufficiente per conquistare i tre punti, ma i biancocelesti staccano comunque il pass per i quarti di finale. I capitolini incontrano sul proprio cammino nuovamente il Piacenza, questa volta la Lazio si prende la vittoria di 3-1, entrano nel tabellino dei marcatori Ciorei e Pacilli, è doppietta per quest’ultimo».

FINALE – «Le aquile classe 2011 e 2012 volano in semifinale e, nel penultimo atto del Memorial, affrontano la Juventus. Quella contro i piemontesi è una sfida combattuta, ma è la Lazio ad imporsi 3-1, è ancora uno scatenato Pacilli a trovare la rete per ben due volte, mentre un gol passa dai piedi di Isidori. I ragazzi di mister Gualdaroni, inarrestabili, battono la Juventus e conquistano la finalissima dove trovano i pari età del Bologna, vittoriosi 3-1 sul Perugia. Nella sfida finale tra Lazio e Bologna sono continui i ribaltamenti di fronte, ma nessuna delle due compagini riesce a sbloccare il risultato nei tempi regolamentari. Il match viene deciso ai calci di rigore dove si rende protagonista il numero uno biancoceleste Genetiempo che intercetta ben due tiri dal dischetto. Al triplice fischio è festa Lazio, i biancocelesti vincono 4-2 sul Bologna e conquistano la prima edizione del Memorial ‘Carlo Zecchini’. La squadra di Valerio Gualdaroni si rende protagonista in questa tre giorni in terra toscana e porta a casa la coppa più grande della manifestazione. Oltre alle ottime prestazioni di squadra, spiccano tre giovani aquilotti che conquistano i premi singoli: Alessandro Genetiempo viene eletto come miglior portiere, Daniele Pacilli è il capocannoniere della manifestazione con un totale di 7 reti siglate, mentre Filippo Rocchi entra nella classifica dei ‘miglior top 7’. Grande soddisfazione per l’Under 14 biancoceleste che fa ritorno nella Capitale da campione».