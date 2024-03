Lazio, Tudor punta la qualificazione in Champions: previsto un bonus. Il retroscena sul contratto del tecnico croato

Inizia l’avventura di Igor Tudor sulla panchina della Lazio. A lui il compito di salvare una stagione fin qui al di sotto delle aspettative. A otto punti dalla quinta posizione in classifica che al momento significherebbe Champions League.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, sarebbe stato inserito un bonus economico nel contratto di Tudor in caso di qualificazione in Champions League. L’obiettivo, ora infatti, è vincere più partite possibili cercando di avvicinarsi alla qualificazione nella massima competizione europea.