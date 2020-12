Lazio, troppe ammonizioni in campo: il dato

La Lazio è la squadra più ammonita della Serie A

La Lazio scenderà domani in campo contro il Benevento. Inzaghi non potrà contare su diversi elementi importanti, quali Luis Alberto e, probabilmente, Francesco Acerbi. Oltre agli uomini, il tecnico deve far ritrovare alla squadra la giusta serenità. La squadra in campo sembra nervosa e un dato in particolare lo dimostra: sono infatti già 33 i cartellini gialli collezionati dai biancocelesti (circa 3 a partita). È il dato record della Serie A, quasi il doppio rispetto a squadra come Napoli e Roma che, nonostante tutto, in classifica distano poche lunghezze. Così riporta l’edizione odierna de Il Messaggero.