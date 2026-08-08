Fabbian si allontana dalla Lazio, il centrocampista può sfumare: Bologna e Sassuolo si inseriscono nella corsa

Fabbian si allontana dalla Lazio, il classe 2003 è in uscita dalla Fiorentina ma si complica la pista biancoceleste: il punto di mercato

Il futuro di Giovanni Fabbian resta tutto da definire. Il centrocampista classe 2003 è in uscita dalla Fiorentina, dove gli arrivi effettuati durante il mercato estivo hanno aumentato notevolmente la concorrenza nel reparto. La Lazio segue da giorni il giocatore, ma in questo momento le attenzioni del club biancoceleste sono concentrate soprattutto sull’attacco e sulla possibile operazione per Franjo Ivanovic.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, questa situazione potrebbe favorire l’inserimento di altre società interessate a Fabbian, con il Bologna che starebbe valutando concretamente la possibilità di riportarlo in Emilia.

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Il Bologna pensa al ritorno di Fabbian

Per Fabbian si tratterebbe di un ritorno, visto che il centrocampista aveva lasciato il Bologna a gennaio proprio per trasferirsi alla Fiorentina. Il club emiliano potrebbe ora provare a riaprire il discorso, approfittando dello spazio ridotto che il classe 2003 rischia di trovare nella nuova rosa viola.

Una soluzione che potrebbe diventare concreta qualora la Lazio decidesse di non accelerare nelle prossime ore. Il profilo continua a piacere a Formello, ma al momento non rappresenta la priorità assoluta del mercato.

Su Fabbian c’è anche il Sassuolo resta in corsa

Sul centrocampista c’è inoltre il Sassuolo, che potrebbe provare a inserirlo in un’operazione più ampia con la Fiorentina in cui potrebbe infatti entrare nei discorsi relativi a Kristian Thorstvedt, giocatore che la società viola starebbe valutando e che potrebbe favorire un intreccio tra i due club.

La concorrenza per il classe 2003 aumenta quindi sensibilmente e rischia di complicare i piani della Lazio.

I biancocelesti sono concentrati su Ivanovic

La società capitolina sta dando precedenza alla ricerca del nuovo centravanti. Il nome più caldo resta Ivanovic, per il quale i contatti con il Benfica stanno andando avanti sulla base di un possibile prestito con diritto di riscatto.

Solo dopo aver chiarito la situazione dell’attacco la Lazio potrà eventualmente tornare a ragionare con maggiore decisione sul centrocampo. Fabbian rimane dunque un profilo gradito, ma il tempo potrebbe giocare a favore delle concorrenti. Bologna e Sassuolo si stanno muovendo e la Lazio rischia di perdere terreno se non dovesse accelerare presto.