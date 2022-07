Nel secondo tempo dell’amichevole tra Lazio e Triestina Maurizio Sarri ha cambiato la coppia dei centrali: dentro Gila e Casale

Proseguono gli esperimenti in difesa di Maurizio Sarri in vista dell’esordio in campionato del prossimo 14 agosto.

Nel secondo tempo dell’amichevole con la Triestina, il tecnico ha cambiato la coppia centrale Romagnoli-Patric inserendo Nicolò Casale e Mario Gila.