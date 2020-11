Lazio, torna la Juve all’Olimpico: i big vogliono esserci

La Lazio torna ad affrontare la Vecchia Signora all’Olimpico.

La Lazio torna ad affrontare la Juventus di Cristiano Ronaldo all’Olimpico, la Vecchia Signora torna nella Capitale dopo il 2-2 contro la Roma di inizio stagione. Lo scorso anno un perentorio 3-1 con tanto di calcio di rigore sbagliato da Ciro Immobile sul risultato di 2-1 in favore dei biancocelesti, poi arrotondato da Caicedo nel finale. L’anno precedente, una rimonta clamorosa dei bianconeri nel finale. Nell’ultimo decennio sono diverse le vittorie dei bianconeri al fotofinish: dal gol di Dybala nel recupero nel marzo 2018 a quello di Ronaldo su rigore all’88’ nel 2019. Luis Alberto, Immobile, Leiva e Strakosha vogliono esserci per tornare alla vittoria casalinga prima della sosta per le nazionali.