Lazio, Acerbi pronto a tornare con il Genoa: Correa out per qualche gara

La Lazio riprenderà gli allenamenti martedì 29 dicembre in vista del match di domenica contro il Genoa. I dettagli

Come riporta il Corriere della Sera, la Lazio ricomincerà la preparazione a Formello martedì, dopo i cinque giorni di riposo concessi da Inzaghi, e domenica 3 gennaio sarà di nuovo in campo a Marassi col Genoa per la ripresa del campionato. Tante le incognite fisiche sui giocatori biancocelesti.

L’ultima riguarda Correa, uscito dopo mezz’ora a San Siro per il riacutizzarsi del problema muscolare al polpaccio: la sua presenza contro il Milan era in dubbio, eppure si è deciso di mandarlo in campo; adesso c’è il rischio di averlo perso per qualche gara. Martedì dovranno essere rivalutate anche le condizioni di Acerbi, che si è arreso durante il riscaldamento prima della gara con il Napoli e dovrebbe essere disponibile già a Genova, e poi di Parolo, Leiva e Fares (gli ultimi due potrebbero essere out fino a metà gennaio).