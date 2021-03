Lazio Torino spostata a mercoledì? I biancocelesti non ci stanno

La Lazio non vorrebbe che la gara contro il Torino venisse disputata di mercoledì: la decisione anche in vista della Juve

La gara tra Lazio e Torino aspetta ancora di conoscere una decisione definitiva dopo il cluster Covid nel club granata e la riconferma dell’ASL della quarantena fino alla mezzanotte di domani della squadra di Nicola.

C’è l’ipotesi di spostare la gara a mercoledì ma la Lazio non sarebbe d’accordo poiché Inzaghi vorrebbe lo stesso tempo di Pirlo per preparare la sfida contro la Juventus, in programma sabato allo Stadium.