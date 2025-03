Lazio Torino, tutto pronto per la prossima sfida di Serie A. Tutti i Nazionali a Formello per la preparazione alla partita - Lazio News 24

Lazio Torino, tornano alla base i Nazionali in vista della prossima partita di Serie A: le ultime da Formello sul match

Lazio Torino sarà la prossima sfida di Serie A fissata per lunedì 31 marzo all’Olimpico. Il fischio del calcio d’inizio è stato fissato alle 20:45 e la squadra di casa è già concentrata su chiesto grande appuntamento che potrebbe rilanciare i padroni di casa verso la zona Champions.

Tuttavia, nonostante l’adunata principale, non si esauriscono i problemi da risolvere in quanto manca ancora Dia prima che il gruppo sia al completo, e bisogna tenere a mente anche gli infortuni di Patric e di Castellanos come confermato anche dalle pagine de Il Corriere dello Sport. Oggi, la seduta è iniziata con 40 minuti di ritardo. La spiegazione consiste semplicemente nel fatto che fosse necessario diverso tempo per fare velocemente il punto in vista della prossima sfida.

Ora ci saranno 9 finali per i capitolini che, dopo la disfatta contro il Bologna, devono rialzare il capo in nome del proprio blasone e dei propri supporters. Sarà quindi il caso per i biancocelesti di studiare il campo di battaglia e interfacciarsi alla partita nel modo migliore sin dal principio.