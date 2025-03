Lazio Torino, ci sarà anche Salas all'Olimpico

L’ex attaccante della Lazio, Marcelo Salas, ha postato un messaggio sui social in cui ha sottolineato il suo ritorno a Roma per la sfida contro il Torino

Marcelo Salas è tornato a Roma per partecipare all’evento del Panini Tour che si è svolto domenica nella Capitale. Occasione per l’ex attaccante della Lazio anche per approfittarne e assistere alla sfida dei biancocelesti contro il Torino, come dichiarato attraverso un messaggio sui social-

IL MESSAGGIO – Per me è sempre un piacere tornare a Roma, di più se posso tornare alla partita. Vorrei incontrare tutti i tifosi che ci hanno fatto sentire sempre molto bene. Un abbraccio a tutti e spero di vedervi presto!