Lazio, Parolo: «Vittoria di carattere, abbiamo meritato! Ora tifiamo Genoa…»

Il commento di Marco Parolo a Sky Sport dopo la vittoria della Lazio sul campo del Torino, causata da una sua rete

Marco Parolo ha messo lo zampini sul secondo gol della Lazio, tornando in rete dopo un lungo digiuno. Ecco le parole del centrocampista a Sky Sport:

«Sono contento del gol e della vittoria, mi mancava. Ci ho creduto in quella palla e mi son riscattato dell’errore del primo tempo. Abbiamo fatto una partita con spirito, abbiamo comandato in lungo e largo, abbiamo meritato. Siamo una squadra con carattere, idee e principi. Noi scendiamo in campo per vincere, il sogno è la Champions, archiviato quello proveremo a dare fastidio alla Juve».

«Siamo una squadra che cresce minuto dopo minuto, mettere minuti nelle gambe ci aiuta a prendere fiducia così come vincere. Il Genoa ha bisogno di punti e lo tifiamo… recupereremo giocatori importanti, noi continuiamo a crescere».