Lazio Torino, super offerta per i tifosi: il comunicato

Lazio Torino, in vista della sfida all’Olimpico la società biancoceleste ha comunicato un’offerta speciale ed unica: ecco le info e i dettagli

Il prossimo match di Serie A della Lazio previsto per l’ultimo del mese (il 31 marzo) sarà contro il Torino, squadra in forma che potrebbe portare non pochi grattacapi alla retroguardia di Baroni.

Tuttavia i tifosi saranno di sicuro dalla parte dei biancocelesti in quanto la società capitolina ha diffuso un comunicato speciale proprio per assicurare una maggior cornice di pubblico per questo match. In particolare ha reso noto che sarà possibile acquistare, per quest’occasione, 4 biglietti al prezzo speciale di 80€! Ecco i dettagli: