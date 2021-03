Lazio Torino, Maietta: «Non si arriverà al terzo grado di giudizio»

Angelo Maietta, membro del Collegio di Garanzia del Coni, ha parlato in riferimento a Lazio Torino e sui possibili scenari

Lazio-Torino non si giocherà, i granata non sono partiti per Roma (qui gli aggiornamenti live). La Lega Serie A però, non ha disposto il rinvio del match, ragion per cui la Lazio vincerà a tavolino in attesa del certo ricorso dei piemontesi.

Angelo Maietta, membro del Collegio di Garanzia del Coni, ha fatto il punto della situazione dal punto di vista giuridico ai microfoni di Radio Punto Nuovo: «La ASL ha fatto la scelta giusta a non permettere al Torino di partire. Non credo ci saranno tre gradi di giudizio, ma solo uno. Per il Collegio è importante il rispetto delle norme, nessun tribunale federale potrà decidere diversamente dal Collegio di Garanzia. Juventus-Napoli? Inutile parlarne ancora, forse non è stata chiara la ratio che ha portato a una determinata decisione».