Lazio Torino, il legale granata: «Un diritto della Lazio ricorrere in appello»

Le parole di Eduardo Chiacchio, legale del Torino, in riferimento alla decisione del Giudice Sportivo di non assegnare il 3-0 a tavolino

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il legale del Torino, Eduardo Chiacchio, si è espresso così relativamente alla decisione di non assegnare il 3-0 a tavolino in favore della Lazio: «Sono molto soddisfatto di questa sentenza, così come il presidente Cairo che mi ha dato fiducia dal primo momento. Ha avuto peso il documento dell’Asl riguardo il provvedimento che si riferiva a ogni calciatore granata. È stata riconosciuta la tanto discussa causa di forza maggiore, già segnalata nel caso Juventus-Napoli, poichè i calciatori granata erano stati colpiti dalle varianti del Covid».

RICORSO – «La Lazio ricorrerà in appello? È nel suo diritto farlo».