Lazio Torino, si attende la decisione della Lega. I granata non partiranno

Il Torino ha deciso in ogni caso di non partire per Roma, dove avrebbe dovuto affrontare la Lazio all’Olimpico. Si attende per il rinvio

La ASL ha da qualche ora imposto al Torino il divieto di riunirsi per partire alla volta di Roma. L’isolamento infatti scadrà domani alla mezzanotte, mentre il match si dovrebbe disputare alle 18.30.

Ci sono però nuovi sviluppi. Secondo quanto riferisce Gianlucadimarzio.com, i granata hanno deciso comunque di non partire alla volta di Roma, anche se la Lega Serie A dovesse imporre il regolare svolgimento del match. Secondo il club di Cairo, la partita non può non essere rinviata. Serve però un documento ufficiale da parte della ASL, che al momento la Lega non ha ancora ricevuto. Se la documentazione completa dovesse arrivare, allora lo scenario cambierebbe e la Lega potrebbe disporre il rinvio del match.