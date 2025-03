Lazio Torino, intrecci di mercato: da Casadei a Ricci, tutti i nomi sotto la lente di ingrandimento

Quella tra Lazio e Torino sarà una gara che presenta molti intrecci di mercato tra le due squadre, con diversi giocatori sotto i riflettori

Domani sera la Lazio ospiterà il Torino allo stadio Olimpico, con la squadra di Baroni che è chiamata a riscattare la deludente sconfitta maturata a Bologna prima della sosta.

Ma quella contro i granata sarà anche una sfida particolare per quelle che sono le strategie di mercato dei biancocelesti, che già in passato avevano messo nel mirino due giocatori granata. Il riferimento va a Casadei e Ricci, che come analizzato dal Corriere dello Sport sono stati due obiettivi concreti della Lazio e che potrebbero tornare nuovamente in discussione nella prossima sessione di mercato.