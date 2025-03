Lazio Torino, gli indisponibili di Vanoli: tutti i nomi

Condividi via email

Lunedi sera allo stadio Olimpico si affronteranno Lazio e Torino, con gli allenatori delle due squadre che sono alle prese con le ultime di formazione

Lunedì sera la Lazio scenderà nuovamente in campo dopo la sosta per le nazionali, con i biancocelesti che ospiteranno il Torino di Vanoli allo stadio Olimpico. Bisogna ancora capire quali saranno le scelte di formazione di Baroni e Vanoli, che stanno risolvendo gli ultimi dubbi in queste ore.

In attesa di capire quali potrebbero essere le formazioni delle due squadre, possiamo già conoscere quelli che sono i calciatori che non saranno a disposizione dell’allenatore granata e i nomi in lista sono quelli di: Ilkhan, Njie, Salama, Schuurs, Zapata.