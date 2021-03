Lazio Torino, si attende il Giudice Sportivo: quando arriverà la sentenza

Lazio Torino, il Giudice Sportivo deve pronunciarsi in merito alla gara mai disputata: ecco quando arriverà la sentenza

Dopo il ricorso granata in merito a Lazio Torino, il Giudice Sportivo Mastrandrea dovrebbe essere vicino ad una decisione. Come spiega Tuttosport, la sentenza potrebbe arrivare venerdì: il Giudice potrebbe disporre il rinvio o la vittoria a tavolino per i biancocelesti, meno probabile.

Bisogna inoltre capire se la Lazio si costituirà davanti al giudice per rivendicare i diritti anti-rinvio.