Lazio Torino, scontro legale. Gentile punta su una legge del 1865

Lazio Torino, scontro anche tra gli avvocati Gentile e Chiacchio. Il legale biancoceleste punta su una legge del 1865

Scontro legale tra Lazio e Torino in merito al match non disputato a causa della mancata partenza dei granata per Roma. I biancocelesti hanno deciso di far ricorso: a decidere ora sarà, in terzo grado, il Collegio di Garanzia. Se Chiacchio, legale granata, si dice tranquillo e convinto che il match si giocherà, Gentile è convinto di poterla spuntare.

Come spiega Tuttosport, il legale della Lazio farà riferimento ad una legge del 1865 che recita come «se il potere giudiziario si trova di fronte a un atto ritenuto illegittimo del potere amministrativo allora lo può disapplicare».