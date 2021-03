Lazio Torino, la gara potrebbe giocarsi a maggio: dipende da Lotito

In base a quanto deciderà di andare a fondo in questa vicenda la Lazio, il match contro il Torino potrebbe essere rinviato a maggio

Si continua a discutere sul mancato match tra Lazio e Torino dello scorso 2 marzo, quando i granata non si sono presentati allo Stadio Olimpico di Roma. Lo scorso venerdì, il giudice sportivo non ha assegnato il 3-0 a tavolino per i biancocelesti, rinviando la decisione alla Lega di Serie A. Il club capitolino ha annunciato di ricorrere in appello e che è disposto ad arrivare fino all’ultimo grado di giudizio, anche al TAR.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, se la Lazio andasse così tanto in fondo, la decisione per la data del recupero verrebbe ulteriormente rimandata. Pertanto, arrivando addirittura fino all’ultimo grado di giudizio, secondo il quotidiano torinese, il match potrebbe essere giocato a maggio. Il destino della data di questa gara, dunque, sembra essere nelle mani del presidente Claudio Lotito.