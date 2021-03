Lazio Torino, la difesa biancoceleste: «Reclamo infondato. Ecco perché»

Lazio Torino, oggi il Giudice Sportivo deciderà in merito alla sfida. La difesa biancoceleste: «Reclamo infondato»

Oggi il Giudice Sportivo si pronuncerà sul caso Lazio Torino e su un eventuale rinvio. La Lazio si è difesa, chiedendo la vittoria a tavolino. La Gazzetta dello Sport in edicola svela alcuni stralci della difesa biancoceleste.

«Reclamo infondato. Il Torino non può invocare alcune causa di forza maggiore. La quarantena disposta il 23 febbraio alla Asl di Torino, non poteva decorrere dal giorno successivo con scadenza il 2 marzo e non l’1. Illegittimo il provvedimento retroattivo della Asl sulla quarantena» si legge nelle 15 pagine biancocelesti.