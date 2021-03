Lazio Torino, D’Aversa: «C’è disparità di trattamento, il Parma…»

Le parole di Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, in merito al caso Lazio Torino e alla mancata disputa del match

Il caso Lazio-Torino tiene banco nel calcio italiano e rischia di lasciare strascichi importanti.

Sulla mancata disputa del match e in particolare in riferimento al caso Parma, il tecnico Roberto D’Aversa ha espresso la sua opinione nella conferenza precedente al match contro l’Inter: «Non voglio entrare in dinamiche altrui, ma mi sembra chiaro non ci sia uniformità all’interno del campionato. Le regole devono essere per tutti, e bisogna ragionare nel rispetto di tutti. Quando non c’ero, il Parma è andato a giocare a Udine con molti positivi. Campionato falsato? Non credo, ma ci si deve comportare in maniera diversa».