Lazio Torino, venerdì attesa la decisione del Giudice Sportivo

Venerdì dovrebbe essere il giorno tanto atteso in cui il Giudice Sportivo si esprimerà in merito al match tra Lazio e Torino

Sono attese presto novità su Lazio-Torino, match che martedì scorso non è andato in scena per l’impossibilità del Torino di partire per la Capitale, su imposizione dell’Asl. Il Giudice Sportivo, nella giornata di venerdì ha lasciato il risultato ‘sub iudice‘, riservandosi il diritto di approfondire ulteriormente le indagini.

La decisione però, non tarderà ad arrivare. Nel corso della giornata di venerdì infatti, il Giudice Sportivo si esprimerà, tenendo conto del preannunciato ricorso da parte della società granata.