Lazio Torino, tutte le attività previste prima del match

Nelle ultime ore la Lazio ha diramato un comunicato ufficiale, in cui ha reso note tutte quelle che saranno le attività previste prima del fischio di inizio della sfida di lunedì contro il Torino di Vanoli.

‘Di seguito tutte le iniziative previste per la gara di Lazio-Torino, in programma lunedì 31 marzo alle ore 20:45.

SHARE THE GOOD

Come in tutte le gare, i volontari delle Associazioni Alimentare di Roma, Banco Alimentare del Lazio, Croce Rossa Roma Capitale e la Comunità di Sant’Egidio e volontari della Fondazione Lazio saranno presenti nei tre punti consueti per accogliere i tifosi che vorranno donare alimenti a favore delle persone meno abbienti. Il progetto è patrocinato dall’Assessorato alle politiche sociali di Roma.

RACCOLTA SANGUE AVIS

Ancora una volta, la S.S.Lazio raccoglie l’appello di Avis Roma sulla grave carenza di sangue che in questo momento investe la città e chiede un aiuto concreto ai tifosi biancocelesti. Il punto di raccolta sangue sarà istituito in Piazza Lauro De Bosis, (nei giorni 29, 30 e 31 marzo, dalla mattina fino alle 12) adiacente il palazzo H del CONI. Tutti i donatori, lasciando i propri contatti, riceveranno in omaggio un biglietto di Lazio Parma.

KEEP RACISM OUT

In occasione della giornata dedicata alla lotta contro tutte le discriminazioni la S.S.Lazio la lazio aderisce alla campagna della Lega serie A Keep racism out con tutta la comunicazione istituzionale ed il video allo stadio dedicato alla lotta al razzismo.

A(OUT)ISM

In occasione della Giornata Nazionale dell’Autismo, in programma il prossimo 2 aprile, la S.S. Lazio ribadisce il proprio impegno per la sensibilizzazione e l’inclusione, scendendo in campo per il riscaldamento con una t-shirt dedicata. Un gesto concreto per dare voce a chi affronta questa realtà ogni giorno.

Contro i pregiudizi. Contro le disuguaglianze. Tutti. Insieme.

QUIET ROOM

Come in tutte le partite, anche per Lazio Torino, saranno ospiti allo stadio, presso la Quiet Room dello stadio, alcuni rappresentanti delle associazioni con cui la Società collabora e che si occupano dei giovani tifosi affetti dal disturbo dello spettro autistico.

SQUADRA SPECIAL

Presenti allo stadio anche i ragazzi della squadra Special della S.S. Lazio, La Lepre e La Tartaruga, che fanno parte ormai da sei anni della grande famiglia biancoceleste: Saranno insieme ai ragazzi della Asd Inclusione in Movimento di Siracusa con i quali hanno disputato una partita amichevole al Green Club.

OMAGGIO A MARCELO SALAS

Appuntamento con la Storia e con un Campione d’Italia. Marcelo Salas, dopo il riscaldamento, scenderà in campo e andrà a salutare i tifosi sotto i settori nord e tevere’.