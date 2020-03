I tifosi della Lazio cantano ‘Freed from desire’, Gala: «Che emozione sentirla»

‘Freed from desire’ è il brano su cui i tifosi della Lazio hanno inventato un coro: Gala, l’autrice del pezzo, ha commentato così l’idea

Sulle note di «Freed from desire» i tifosi della Lazio si scatenano. Il ritmo crescente ed incalzante, il testo cucito per rendere il pezzo un coro da stadio e la cornice dello Stadio Olimpico: il mix speciale per sostenere la squadra. Gala è l’autrice del brano che – sulle frequenze di Radio Incontro Olympia – ha parlato così:

«La canzone è utilizzata non solo nel calcio, in Italia ad esempio c’è la Lazio, ma viene suonata in molti eventi sportivi, come boxe, cricket, hockey. Qualche giorno fa, prima del virus, camminavo per Parigi e sentivo che anche gli studenti utilizzare questa canzone nelle loro manifestazioni anti establishment. È un pubblico molto vasto che ha colto questo messaggio, che sia una canzone che ispiri a lottare, dà molta energia. Sport e musica sembrano due cose molto diverse, ma in realtà sono simili in un aspetto: annullano la diversità tra le persone».

«Mi piace anche il fatto che non sia un’operazione commerciale, non è un progetto spinto, è un qualcosa che rinasce dalla gente e dalle persone. Nel momento in cui ho scritto questa canzone avevo una determinata intenzione: quella di raggiungere tutti, volevo raggiungere ogni essere umano sulla Terra con il mio messaggio. La gente si sintonizza sull’energia delle cose, e l’energia di questa canzone serviva per superare un ostacolo. Le parole hanno un’importanza fondamentale. Poi se vengano utilizzate per spingere un calciatore a fare meglio, ben venga, o che venga utilizzato durante una manifestazione, non importa, è il messaggio che è comune».