Lazio, i tifosi folgorati da un Primavera: «Sarri, vogliamo lui in prima squadra»

I tifosi della Lazio sono rimasti folgorati dalle prestazioni di un giovane Primavera, i messaggi a Sarri per portarlo in prima squadra

Diverte, convince e quel che più importante vince la Primavera della Lazio. Nella giornata di ieri i giovani biancocelesti hanno superato per 1-2 i coetanei della Sampdoria, complici i gol di D`Agostini e Sana Fernandes. In particolar modo sarebbero le prestazioni del giovane portoghese ad aver folgorato i tifosi capitolini come dimostrano alcune interazioni sotto la pagina Instagram del club.

«Dobbiamo portare Sana Fernandes in prima squadra», «Portate su Sana per cortesia» hanno commentato due utenti. «La prima squadra deve prendere esempio! Bravissimi ragazzi», «Portiamo Sana in prima squadra dai» hanno proseguito gli altri.